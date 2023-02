Nach dem Winterurlaub ist vor dem Sommerurlaub. Experten raten, möglichst bald zu buchen, um noch von Rabatten zu profitieren. Denn die Inflation macht auch vor den Ferien nicht halt. Wo es noch einigermaßen günstig ist und wie man sonst sparen kann: ein Überblick.

Volle Terminkalender, laufend neue Anfragen und teilweise sogar Schlangen vor dem Reisebüro. Im Bensheimer Reisebüro Werner hat Thomas Lohrbächer gerade alle Hände voll zu tun – für den erfahrenen Reisekaufmann ein großes Glück nach der Corona-Pandemie. "Die Stimmung ist euphorisch, weil wir eine unheimlich starke Nachfrage haben", sagt er. Das betreffe alle Reiseländer und alle Reisearten. Der Nachholbedarf sei unglaublich groß nach den letzten zwei, drei Jahren.

Preise haben für fals alle Angebote angezogen

Besonders geht es dabei wieder in die Ferne. Internationale Reiseziele sind wieder gefragt, sagt Thomas Lohrbächer. Und dabei würden seine Kunden durchaus auch mal tiefer in die Tasche greifen. Denn die Preise haben für fast alle Urlaubsangebote ordentlich angezogen. "Wo ich früher als Beispiel für eine Familie mit zwei kleinen Kindern für eine Woche Urlaub mit Flugreise 4.000 Euro bezahlt habe, sind wir jetzt bei 6.000 Euro."

Damit meint er keine Exklusivurlaube, betont Thomas Lohrbächer. Sondern Urlaube in Ländern, die eigentlich als Klassiker gelten und beliebt sind – doch auch die sind teurer geworden. "Wo die Kunden das sehr stark merken, ist bei Zielen, die früher sehr günstig waren: zum Beispiel Ägypten und die Türkei. Weil die Leute so die alten Vorgaben hatten, das ist günstig, da bekommen wir für wenig Geld viel Leistung. Da sind die Preise enorm gestiegen. Das ist immer noch sehr attraktiv, aber auf einem hohen Level."

Besser außerhalb der Ferien

Wer in den Urlaub fahren will, braucht in diesem Jahr also vermutlich mehr Geld. Was das für die Urlaubsplanung heißt? Eine kurze Umfrage in der Bensheimer Innenstadt ergibt: Die Menschen sparen lieber woanders als beim Urlaub. Aber auch da hat man jetzt noch Einfluss auf den Preis, sagt Reisekaufmann Thomas Lohrbächer: "Unser Tipp ist, sehr früh zu buchen. Da haben wir die besten Preise, die größte Auswahl. Auch für Familien. Also jetzt sollte man auf jeden Fall zuschlagen, weil wenn man später kommt, hat man das Nachsehen."

Als Tipp gibt er außerdem mit: Wer kann, sollte außerhalb der Ferienzeiten reisen und auf Angebote achten. Denn da gebe es gerade bei Kreuzfahrten wohl noch das ein oder andere Schnäppchen zu holen.