Der "Brazilian Butt Lift" gilt als einer der gefährlichsten schönheitschirurgischen Eingriffe. Eine von 3.000 Frauen stirbt bei der Po-Vergrößerung. Doch der Trend ist ungebrochen: Seit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Butt Lifts schneller nach oben geschnellt als jede andere Schönheitsoperation.

Die Bäuchlingsfahrt brummt: Der Po nach oben, ohne Druck. Auf einer bequemen Matratze lässt sich die Taxi-Kundin nach Hause kutschieren, unter der fachkundigen Aufsicht von Rose Manos. Ihr Fahrdienst für schönheitsoperierte boomt durch die Po-Vergrößerungen. "Es war die explodierende Zahl der Brazilian Butt Lifts, die unser Geschäft in Gang gebracht hat. Es blüht. Jeden Monat werden es mehr."

Über 40.000 amtlich registrierte Butt Lifts, also Po-Vergrößerungen, zählte die amerikanische Gesellschaft für Plastische Chirurgie 2020 landesweit - Tendenz steigend. New York ist neben Miami Butt Lift Metropole in den USA. Doch ebenso wie die üppigen Hinterteile wächst die Zahl der Warnrufe. "Tut es nicht", warnte auch Rapperin Cardi B. kürzlich ihre Fans und schlug sich auf die Seite der Medizin. Nach einem Artikel in der Fachzeitschrift Aesthetic Surgery Journal trennte sich die New Yorkerin selbst von ihren künstlichen Rundungen und ließ es alle über die sozialen Medien wissen.

Gefahr von Lungenembolien

Der Butt Lift gilt als einer der gefährlichsten schönheitschirurgischen Eingriffe überhaupt, sagt Schönheitschirurg Alan Matarasso. Eine von 3.000 Frauen stirbt dadurch. Der Ex-Präsident der New Yorker Gesellschaft für Plastische Chirurgie meint: Schon die Bezeichnung sei irreführend. "Denn wenn wir von Lift reden, dann schneiden und liften wir in der Chirurgie normalerweise. Aber der Brazilian Butt Lift ist die Injektion deines eigenen Fettes in deine Pobacken."

Das Gefährliche: Das Fett darf nicht in die Blutbahn kommen. Und das sei im Gesäß besonders schwer zu verhindern. "Der Po ist sehr anders beschaffen als andere Körperteile. Es gibt ein komplexes System von Blutgefäßen, in das das Fett eindringen kann. Das Fett kann ins Herz oder in die Lungen wandern und eine Lungenembolie verursachen. Das ist die Ursache für viele Todesfälle."

Der Eingriff sei auch eine Frage des Geldes. In seriösen Kliniken kostet er bis zu 25.000 Dollar. Viele Interessierte reisen daher zu Billig-OPs etwa nach Florida oder in die Dominikanische Republik. Die Chirurgen-Gesellschaft will strengere Regeln und die Betroffenen sensibilisieren. Wer macht den Eingriff? Wo wie wird das Fett gewonnen? Wie sind die Standards?

Trend bleibt - trotz aller Warnungen

Das weiß auch Rose Manos. Neben ihrer Fachkenntnis hat die Unternehmerin selber zwei Butt Lifts hinter sich. "Für mich ist das so ein Booster fürs Selbstbewusstsein. Wenn du dich in deiner Haut wohlfühlst, dann strahlst Du das aus." Promis wie Kim Kardashian und Kylie Jenner hätten den Eingriff gesellschaftsfähig gemacht. Der Preis sei gesunken und durch soziale Medien die Angstschwelle auch. Doch Ross Manos kennt auch die Gegenseite: "Ich habe Horrorstorys gehört. Ich habe gesehen, wie schief manche Dinge gegangen sind. Ich wusste über alle Risiken Bescheid und habe mich sehr gut informiert."

Trotz aller Warnungen meint die Unternehmerin: Der Butt Lift bleibe ein Renner bei Frauen wie bei Männern. "Ich weiß, dass einige Leute sagen, der Butt Lift Trend geht zurück. Aber ich sehe das nicht. Ich sehe nur, dass sich der Stil verändert. Die Leute wollen nicht mehr diese übertriebenen Pos. Sie wollen etwas Natürlicheres. Aber den Butt Lift wollen Sie nichtsdestotrotz."