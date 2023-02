Besprechung, Jour Fixe, Konferenz oder Meeting: Das Grauen hat viele Namen. Oft scheinen diese Termine vor allem Zeit zu fressen und von der eigentlichen Arbeit abzuhalten. hr-iNFO-Reakteur Stefan Bücheler kann - im wahrsten Sinne des Wortes - ein Liedchen davon singen ...

"Dümdüm-düdüm-dümdüm" …. Wenn ich mit dieser Melodie auf den Lippen nach der Arbeit nach Hause gehe, weiß ich: Heute ist was schiefgegangen! Die Anruf-Melodie unseres Kommunikations-Tools hat sich in mein Hirn gebrannt. Diese süße Melodie mit der Botschaft: "Stefan, unterbrich mal eben." Dann lasse ich den roten Faden meiner Story los und sehe, wie er sich langsam vom Tisch schlängelt. Weg isser. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf das Gespräch oder das Meeting, das jetzt ansteht.

Seit Corona sind die meisten Meetings jetzt online. Und mein Verdacht ist: Weil das so schön einfach geht, gibt es auch mehr Meetings. Und wie hat das der Karriereberater Martin Wehrle formuliert? "Es gibt drei Möglichkeiten, wie sie ihre Arbeitszeit verschwenden können: durch Meetings, durch Meetings und …. durch Meetings."

Zehn Gebote für "Durchdreh-Meetings"

Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr negativ formuliert, aber ... es ist was dran. Gut, es gibt diese Treffen, die sehr nah dran sind am Tagesgeschäft, die funktionieren meistens, da ist Zeitdruck und es ist ein Team mit den gleichen Zielen. Aber es gibt auch die anderen Meetings, vor allem in größeren Unternehmen. Martin Wehrle nennt sie die "Durchdreh-Meetings" und er hat zehn Gebote formuliert für "Durchdreh-Meetings".

Weitere Informationen Buchtipp "Noch so ein Arbeitstag, und ich dreh durch!: Was Mitarbeiter in den Wahnsinn treibt"

Von Martin Wehrle

Mosaik Verlag Ende der weiteren Informationen

Gut gefällt mir Gebot Nummer1: "Lad zum Meeting alle ein, die zwei Voraussetzungen erfüllen: Sie verstehen nichts von der Sache - und haben eigentlich keine Zeit." Oder hier, Gebot Nummer 5: "Verzichte auf alles Überflüssige, zum Beispiel auf: Moderation, Einhalten der Tagesordnung und einander ausreden lassen." Das hier ist auch nicht schlecht, Gebot 9: "Stell sicher, dass eine kleine Klüngel-Runde längst ausgeheckt hat, was nun von großer Runde nach möglichst langem Scheingefecht abgenickt wird." Schön, wenn man bei sowas dabei sitzt und eine Stunde Arbeitszeit ins Land geht.

Online-Meetings noch ineffizienter

Die Unternehmensberatung "Boston Consulting Group" hat festgestellt, dass Meetings während der Corona-Krise noch ineffizienter geworden sind. Vor allem weil Online-Meetings zu viele Leute zusammenschalten und es dann zu viele Wortmeldungen gibt. Erinnert mich an des Gebot Nummer 1 von Wehrle.

Und noch was beobachten die Unternehmensberater: Es gibt Führungskräfte, die 80 bis 90 Prozent ihrer Arbeitszeit in Meetings verbringen. Wahnsinn. Das Leben ein Meeting. Früher bei den Konferenzen in einem Sitzungsraum gab es ja wenigstens noch einen Kaffee und vielleicht Kekse oder Schnittchen. Das war nett. Man hat echte Menschen getroffen. Dann hat das mit der Zeitverschwendung nicht so weh getan und man hat sich nebenbei noch zum Mittagessen verabredet.

Heute ist das eher trostlos, eben online. Und auch bei den wenigen Meetings im echten Konferenzraum gab es zuletzt keinen Kaffee und keine Kekse. Auch das ein guter Grund für weniger Meetings und *dümdüm-düdüm-dümdüm* .... Oh, Entschuldigung, Jour Fixe. Da muss ich jetzt mal rein!

Weitere Informationen "Der Tag" als Podcast Mehr zum Sinn und Unsinn von Meetings hören Sie am Montag (20.1.) um 19:05 Uhr in hr-iNFO "Der Tag" und im Anschluss hier als Podcast. Ende der weiteren Informationen

