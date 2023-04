Rassistische Begriffe sollen aus der Neuauflage der "James Bond"-Reihe von Ian Fleming getilgt werden. Der Verlag will aber so "nah wie möglich" am Originaltext bleiben. Für die einen kommt das einer Zensur gleich – für die anderen ist es eine notwendige Anpassung an die Zeit.

Contra: Sprache ist auch immer Ausdruck ihrer Zeit!

Von Selina Rust

Er liebt schnelle Autos, Martini und schöne Frauen. Das ist James Bond. Ein Macho, ein Player, vielleicht auch ein bisschen Alkoholiker, im Buch definitiv Kettenraucher. Wer James Bond wegen Rassismus oder sexistischer Stereotype umzuschreiben möchte, der steht vor einer schier unmöglichen Aufgabe. Wo fängt man an, wo hört man auf? Denn in seiner ganzen Figur, in der ganzen Erzählhaltung passt James Bond heute nicht mehr in unsere Zeit. Aber es zeigt uns doch, wie die Welt noch vor wenigen Jahren getickt hat. Sie war rassistischer, sexistischer, zynischer.

Für mich ist Ian Fleming damit auch ein Zeuge seiner Zeit – so wie jede andere Autorin, jeder andere Autor auch. Und Bücher ein Mittel, um auf die Vergangenheit zu blicken - und daraus zu lernen. Denn Sprache hat vor 100 oder 200 Jahren eben anders geklungen als heute. Auch, weil der gesellschaftliche Blick auf die Welt ein anderer war. Geschichte oder gar Kulturgeschichte lässt sich nicht austauschen oder umschreiben– und das ist auch gut so.

Denn auch dann stellt sich wieder die Frage: Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Reicht es, einzelne Wörter zu überarbeiten? Oder müssten ganze Geschichten umgeschrieben werden? Und vor welchen Büchern machen wir dann noch Halt? Müsste auch die Bibel irgendwann umgeschrieben werden – frei von Gewalt und rassistischer Ideologie? Ja, heute sind wir zum Glück sensibler im Umgang mit Sprache geworden. Rassistische Äußerungen werden zurecht als verletzend wahrgenommen. Aber um zu wissen, wo wir herkommen und wie wichtig der Weg zu einer sensiblen Sprache ist, müssen wir doch auch verstehen, warum er so steinig war. Und dafür brauchen wir einen unverstellten, unzensierten Blick auf die Geschichte – denn sie lässt sich eben nicht immer schönreden.

Pro: Sprache schafft Bewusstsein!

Von Anne Baier

Man mag von James Bond halten, was man will. Für die einen der absolut coole, unwiderstehliche Agent, für andere - wie zum Beispiel mich - ist er vor allem die Personalisierung des Machos-Typen schlechthin. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn die Romane über ihn nun an manchen Stellen geändert werden. Aber es spricht für mich absolut nichts dagegen, diese Bücher von Fleming aus den 50er und 60er Jahren zu entstauben und vor allem Begriffe, die eindeutig rassistisch sind, daraus zu verbannen. Diese Worte verunglimpfen, beleidigen und verletzen Menschen, die damit gemeint sind. Und: Sie reproduzieren rassistische Strukturen und tragen dazu bei, dass sich Sprache im Alltag nicht oder viel zu langsam verändert. Und damit natürlich auch das Bewusstsein über Rassismus. Denn davon bin ich überzeugt: Sprache schafft Bewusstsein. Das heißt, wenn wir Worte immer und immer wieder verwenden, sei es gesprochen oder geschrieben, dann wird sich auch unsere Einstellung nicht verändern.

Die Veränderungen scheinen mir gerade im Falle der James Bond Bücher sowieso noch harmlos zu sein. Laut der Verlagsgesellschaft sind sie minimal. Einzelne Bände enthalten lediglich den Warnhinweis, dass die Romane in einer Zeit geschrieben wurden, als manche Begriffe und Einstellungen alltäglich waren, die heutzutage als problematisch empfunden werden könnten. Von mir aus könnten die Veränderungen noch viel weiter gehen. dDenn mal ehrlich: Wer nennt Frauen im Jahr 2023 noch Gespielinnen oder homosexuelle Menschen krank? Diese sexistischen und homophoben Beschreibungen verbleiben nämlich in den Romanen.

Was ich grundsätzlich nicht verstehe: Jede und Jeder kann die alten Ausgaben nach wie vor unverändert lesen – der Vorwurf der Zensur ist allein deswegen unhaltbar. Schließlich ist es absolut üblich, Bücher, die vor Jahrzehnten geschrieben wurden, zu modernisieren – nicht nur die Cover und die Gestaltung, sondern eben auch die Sprache. Sprache verändert sich – und das ist gut so! Vor allem, wenn daraus Begriffe verschwinden, die Menschen in ihrer Würde herabsetzen oder angreifen.

