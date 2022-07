Der elfjährige Julian Exxel aus Schwalmstadt ist begeisterter Speedcuber und kann den bekannten Zauberwürfel in Windeseile lösen. Weil ihn der Krieg in der Ukraine beschäftigt, hat er eine ungewöhnliche Spendenaktion ins Leben gerufen.

Wo andere verzweifeln, gibt Julian Gas. Der blonde Junge sitzt im Wohnzimmer seiner Familie zwischen unzähligen Zauberwürfeln – auch Rubik's-Cubes genannt. Die bunten Cubes löst Julian in 20 Sekunden. Dafür übt er seit Jahren fast jeden Tag und erklärt: "Speedcubing ist das Lösen auf Zeit, meine Bestzeit ist 14 Sekunden. Der Weltrekord liegt bei drei Sekunden. Es ist ein bisschen wie ein Puzzle lösen und logisches Denken. Man muss wissen, wo der Stein jetzt ist, auch wenn ich ihn nicht sehe. "

In der Corona-Zeit hat Julian seine Würfelkünste weiter perfektioniert. Als der Krieg in der Ukraine anfängt, will der Sechstklässler etwas tun. Er überlegt, wie er mit den Cubes Spenden für geflüchtete Kinder sammeln kann. Bei YouTube sieht er, wie jemand ein Mosaik mit Zauberwürfeln legt und möchte das auch machen - für den guten Zweck: "Wir haben das durchgerechnet und gemerkt, das wird zu teuer, dann haben wir Rubik's angeschrieben und die haben gesagt, ihr bekommt die Würfel von uns gratis“, erzählt der Junge.

Aus den Cubes soll ein Plattencover werden

Weil sein Vater in der Metal-Band Edguys als Bassist spielt, soll Julians Mosaik ein Plattencover der Band aus Fulda darstellen. Ein buntes Motiv mit einem etwas gruseligen Joker darauf. Mit 850 Würfeln will er es aufbauen und aufstellen. Sogar ein extra Rahmen wurde dafür gebaut. Julians Vater, Tobias Exxel, erklärt, wie die Spendenaktion funktioniert: "Wir haben von der Organisation ‚Aktion Deutschland hilft‘ einen Link bekommen. Dort können die Leute zehn Euro spenden. Und aus allen Spendern werden wir dann das Mosaik verlosen. Das Geld geht direkt an ‚Deutschland hilft‘ für die Ukraine. Es müssen einfach Essenssachen, Spielsachen, Schulsachen besorgt werden.“

Der Gewinner des Mosaiks braucht Platz und Kraft, um das Kunstwerk in die eigenen vier Wände zu bringen, denn es wird in etwa so sperrig sein wie ein Klavier, sagt Julians Vater: "Das wiegt etwa 150 Kilo. Wer in einem Hochhaus wohnt, muss sich viele Freunde zum Hochtragen holen.“

Für sein Mosaik aus Zauberwürfeln braucht der Elfjährige zwischen sechs und acht Stunden. Das riesige Würfel-Mosaik will Julian dann bei einem der größten Metal-Festivals in Wacken zeigen.

Online kann für die Aktion schon jetzt gespendet werden. Auf der Internetseite von Deutschland hilft, Stichwort Edguy-Cubes.