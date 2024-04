Die Frage, ob und in welcher Form Abtreibung erlaubt ist, ist in vielen Ländern heftig umstritten. In Deutschland wird derzeit wieder über eine Liberalisierung oder gar Abschaffung des $218 debattiert. hr-iNFO schaut nach Polen und in die USA, wo das Thema Abtreibung auch im Wahlkampf vorkommt und spricht mit einer Expertin über die Situation für Frauen in Deutschland.

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 11.04.24 um 07:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr