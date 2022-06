Müssen wir angesichts des Klimawandels unsere Lebensgewohnheiten verändern? Der Berliner Klimaforscher Felix Creutzig meint: In unserem Alltag wird es ohne Verzicht auf Gewohntes und Verbote nicht gehen. „Echt jetzt?“ Host Oliver Günther sieht das anders. Er will nicht Fehler der Politik ausbaden.

In dieser Woche startet die Bundesregierung eine Werbekampagne in Sachen Energiesparen. „Sparen gegen Putin“ so könnte eine Überschrift lauten. Eine andere: „Sparen für den Klimaschutz“. Vor allem was den Kilmaschutz angeht stellt sich immer deutlicher die Frage: Können wir angesichts der weltweiten Erderwärmung und deren Folgen so weiterleben wie gewohnt? Müssen wir mehr „verzichten?“ Oder steckt hinter den Aufrufen zur Einschränkung nur ein Ablenkungsmanöver. Nämlich, dass die Verbraucher für die Versäumnisse der Politik einspringen sollen? Das ist Thema in unserer Streitsendung „Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten: “Weniger heizen für den Klimaschutz – unsinnig oder notwendig?”

Die Lebensgewohnheiten müssen jetzt geändert werden

Es geht um Konsum, Nachfrage und die Auswirkungen auf das Klima. Mit diesen Wechselwirkungen hat sich der Berliner Klimaforscher Felix Creutzig intensiv beschäftigt. Und er ist sich sicher, wir müssen unsere Lebensgewohnheiten ändern: Beispiel Heizen. Die Stadt Rom hat vor kurzem verfügt, dass Wohnungen nur noch auf 18 Grad erwärmt werden dürfen. Creutzig findet das richtig und verweist auf eine enorme Wirkung – sowohl was die Unabhängigkeit von russischem Öl und Gas angeht als auch den Klimaschutz: „Als ob wir ein Menschenrecht darauf hätten, die Wohnung den ganzen Winter auf 26 Grad hochzuheizen.“ Aber: Creutzig sieht auch die Politik gefordert. Beispiel Mobilität: mehr Radfahren wäre auf jeden Fall gut fürs Klima, rechnet Creutzig vor – aber dazu müsse die Politik für sichere Radwege sorgen.

„Echt jetzt?” Host Oliver Günther ist skeptisch gegenüber Forderungen wie „Esst weniger Fleisch, fahrt mehr Rad“. Und eine staatlich vorgegebene Raumtemperatur lehnt er strikt ab. „Es wird etwas auf mich abgewälzt, was die Politik grundsätzlich zu regeln nicht in der Lage ist.“ So werde der Umbau der Energieversorgung von fossilen auf Erneuerbare Energien zwar seit langem propagiert, aber gerade jetzt zeige sich, dass politisch viel zu wenig dafür getan wurde.

