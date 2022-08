hr-iNFO-Moderator Dirk Wagner ist als bester Moderator für den Deutschen Radiopreis nominiert. Die Verleihung des Preises findet am 8. September in Hamburg statt.

Während der Live-Sendung stürzt der Sende-Server ab. Mehrfach. Weder Musik noch Beitrag zum Puffern. Monitore eingefroren, Skripte nicht mehr vorhanden. Aber Dirk Wagners Mikrofon funktioniert. Seine Moderation vollkommen frei und improvisiert. Er bleibt dabei kreativ und überrascht nicht nur das helfende Team um ihn herum, sondern auch die Hörerinnen und Hörer. Und verwandelt eine schier endlose Pannenserie in eine kleine Sternstunde des Live-Radios.

Seine spontane und souveräne Moderation hat hr-iNFO-Moderator Dirk Wagner die Nominierung für den Deutschen Radiopreis eingebracht, der am 8. September in Hamburg verliehen wird. Der Deutsche Radiopreis ist die wichtigste Auszeichnung für Radiomacherinnen und Radiomacher in Deutschland - wer ihn gewinnt, hat mit seinen Leistungen Maßstäbe gesetzt. Seit 2010 zeichnet die unabhängige Radiopreis-Jury beim Grimme-Institut herausragende Produktionen aus. In diesem Jahr werden besondere Leistungen in insgesamt neun Kategorien prämiert.