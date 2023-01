Migrantenquoten in Schulklassen - Populismus oder Integrationshilfe?

Streitgespräch: Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten

Sind viele Kinder mit Migrationshintergrund in einer Schulklasse ein Problem, weil sie das Lernniveau senken? Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat eine Quote für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund gefordert. "Echt jetzt?"-Host Jens Borchers hält von einer Quote dagegen nichts. Nötig seien andere Maßnahmen.

Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, ist überzeugt: Zu viele Kinder mit Migrationshintergrund in Schulklassen sind ein Problem. Vor allem, wenn diese Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen in die Schule kommen. Dann leide nicht nur die gesamte Klasse unter den Defiziten, auch die Förderung und damit Integration der betroffenen Kinder sei schwerer. Entsprechend fordert Meidinger: Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund müssten gerechter auf Schulen verteilt werden. Manche Schulen kämen auf eine Migrantenquote von 80 Prozent, viele dieser Schüler stammten häufig auch noch aus sozial schwächeren Familien. Andere Schulen in anderen Vierteln hätten dagegen nur 20 oder 30 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund.

"Echt jetzt?"-Host Jens Borchers hält von einer Quote dagegen wenig: Wie hoch soll denn eine solche Quote sein? Und wie sollte eine andere "Verteilung" der Kinder mit Migrationshintergrund durchgesetzt werden? Jens Borchers meint, es müsse viel früher angesetzt werden - nämlich in den Kitas. Und mit Blick auf die Schulen seien andere Maßnahmen sinnvoller - zum Beispiel eine bessere Ausstattung von Schulen, deren Schulklassen einen höheren Migrationsanteil haben.

