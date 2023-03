Streitgespräch: Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten

Viele Kommunen und Landkreise schlagen Alarm: Sie sehen sich bei der Aufnahme von Flüchtlingen am Rande der Kapazitätsgrenzen oder sogar schon darüber. Tübingens OB Boris Palmer (Grüne) sagt, man müsse entweder die Standards senken oder die Aufnahme gehe zu Lasten der Bürger. "Echt jetzt"-Host Oliver Günther hält dagegen: Wir müssen mehr können, meint er.

Immer mehr Kommunen geraten eigenen Angaben zufolge bei der Aufnahme von Geflüchteten ans Limit. Die hessischen Kreise Limburg-Weilburg und Main-Taunus forderten vor einigen Wochen in einem Brandbrief mehr Unterstützung von Land und Bund.

Podcast "Echt jetzt"-Host Oliver Günther (links) und Tübingens OB Boris Palmer

Im Landkreis Limburg-Weilburg werde es bald nicht mehr möglich sein, Geflüchtete würdig unterzubringen und sie anschließend auch zu integrieren - davor warnten Landrat Michael Köberle (CDU), der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (SPD) und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 19 Städte und Gemeinden im Landkreis in einer gemeinsamen Mitteilung.

Ähnlich hatte sich zuvor schon der Main-Taunus-Kreis geäußert. "Die Situation spitzt sich immer weiter zu", sagte Hattersheims Bürgermeister Klaus Schindling (CDU) im hr-fernsehen. Etwa 50 Geflüchtete kämen pro Woche in den Kreis, "wir haben überhaupt keine Ausweisung von Menschen, die keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen." Der Kreis stoße daher an seine Grenzen, sagte Schindling. Deswegen schickten die Verwaltung und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises einen gemeinsamen Brandbrief an Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen (Die Grünen), kennt die Probleme. Er sagt: "Wir müssen uns ehrlich machen – entweder wir senken die Standards für die neuankommenden Flüchtlinge oder deren Aufnahme geht zu Lasten unserer Bürger." Oliver Günther, hr-Redakteur, setzt dagegen: "Wir können mehr und wir müssen mehr können in der Flüchtlingshilfe." Für ihn klingen die Klagen der Politik nach Ausreden. In "Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten" treffen die beiden aufeinander.

