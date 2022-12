Streitgespräch: Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden: In Deutschland ist es zu schwer den Geschlechtseintrag zu ändern. Ein neues Selbstbestimmungsgesetz soll da abhelfen. Nur richtig findet "Echt jetzt?"-Host Oliver Günther. Journalistin und EMMA-Redakteurin Chantal Louis hält dagegen, dass erst sorgfältig geschaut werden muss, warum Jugendliche ihren eigenen Körper wirklich ablehnen - das verhindere das neue Gesetz aber.

Männlich, weiblich oder divers? Das Geschlecht selbst bestimmen oder ändern, einfach auf dem Standesamt. Das will die Bundesregierung mit dem geplanten „Selbstbestimmungsgesetz“ ermöglichen. Ein Schritt zur freien Entfaltung der Persönlichkeit? Oder eine vorschnelle und riskante Weichenstellung im Leben junger Menschen? Darum geht es um aktuellen „Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.

Das geplante „Selbstbestimmungsgesetz“ soll das alte Transsexuellengesetz ablösen. Dieses mehr als 40 Jahre alte Gesetz hat das Bundesverfassungsgericht in den vergangenen Jahren in weiten Teilen für verfassungswidrig erklärt. Weil die Hürden zur Änderung des Geschlechtseintrags unzumutbar hoch seien. So schreibt das Transsexuellengesetz beispielsweise massive körperliche Eingriffe vor, bevor das Geschlecht offiziell gewechselt werden kann.

Damit soll künftig Schluss sein. Wer sein Geschlechtsidentität wechseln will, soll das per Auskunft beim Standesamt erledigen können. Grundsätzlich gilt das auch für Jugendliche, allerdings müssen in der Regel die Eltern zustimmen.

Freie Entfaltung oder sorgfältige Abwägung?

„Echt jetzt?“ Host Oliver Günther findet das einen sinnvollen Schritt: „Wenn Menschen – auch Jugendliche – unter ihrem Geschlechtsidentität leiden, finde ich es nachvollziehbar, wenn sie ihren Geschlechtseintrag wechseln können - ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Das gehört zum Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit dazu.“

Die Journalistin und EMMA-Redakteurin Chantal Louis lehnt das „Selbstbestimmungsgesetz“ dagegen ab und hält es für ein unkalkulierbares Risiko : „Ich bin gegen das Selbstbestimmungsgesetz, weil die Ablehnung des eigenen Körpers gerade bei Jugendlichen vielfältige Ursachen hat, nach denen sorgfältig geschaut werden muss – und das Gesetz das verhindert“

In "Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten!" treffen die beiden aufeinander.

