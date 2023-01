Um die Rhön zu entdecken, muss man nur auf sein Handy schauen, denn Wanderweg-Ratgeber gibt es schon viele. Die Rhön Adventure Academy hat sich aber etwas Besonderes einfallen lassen: Eine App fürs Teambuilding draußen in der Rhöner Landschaft. Aber wie genau soll das funktionieren?

Eine Schnitzeljagd kennen viele noch vom letzten Kindergeburtstag. Doch Hinweise finden und Aufgaben lösen, das geht nicht nur auf den Feiern für die Kleinen, sondern auch als Teambuilding-Event. Stefan Knüttel von der Rhön Adventure Academy erklärt, wie das Ganze mit Hilfe seiner App Exit-Bound funktioniert: "Wir können mit unserer App entlang von Wanderwegen zum Beispiel Schätze verstecken. Sogenannte "Bounce“ nennen wir das. Das können Aufgaben sein oder Informationen sein und ein Spielerteam muss dann mittels eines Tabletts oder Handys und einer Google-Karte die Schätze finden und Aufgaben dementsprechend lösen.“

Zitat „Wir können mit unserer App entlang von Wanderwegen zum Beispiel Schätze verstecken“ Zitat Ende

Die App gibt es erst seit Kurzem, aber letzten Herbst kam schon die Feuerprobe für Knüttel. Eine Firma aus Fulda hatte Teambuilding für vier Abteilungen angefragt und war an der App interessiert. Knüttel und sein Team entwickelten also eine Tour durch Fulda, bei der die verschiedenen Gruppen – im strömenden Regen – Rätsel rund um die Domstadt lösen mussten. Rhön Adventure Academy Trainerin Nicola Turhag erzählt, wie die Stimmung war: "Die haben sich auf jeden Fall riesig gefreut. Den hat es Spaß gemacht. Manche waren auch mal ein bisschen frustriert, wenn es um die QR-Code-Suche ging. Da mussten wir so ein bisschen helfen, aber an sich haben die das super hinbekommen. Und die haben das auch ernst genommen. Also, das war schon richtiger Wettbewerb.“

Eine Route gibt es auch schon umsonst in der App

Eine gelungene Einweihung. Die Bounds in der App können auf jede Gruppe und Route individuell abgestimmt werden. Das ist super für die Teams, die die unterschiedlichsten Zusammensetzungen haben. Turhag sagt, diese Vielfalt ist das Schönste an dem Ganzen: "Es ist toll, mit den Menschen arbeiten zu können. Man lernt immer neue Menschen kennen. Keiner ist so wie der Andere. Jedes Team-Event sieht auch ganz anders aus, weil wir verschiedene Kunden betreuen. Ob jung, alt oder komplett gemischt. Das macht einfach Spaß, mit den Leuten arbeiten zu können, neue Sachen und neue Gesichter kennenzulernen.“

Die App ist also eher auf Gruppen und zusätzliche Betreuung von Knüttel und seinem Team ausgelegt. Trotzdem gibt es eine Route, die auch einzelne Privatpersonen ausprobieren können, sagt Knüttel: "Wir sind schon im App Store zu finden mit Exit Bound. Da gibt es aktuell ein Spiel, was wir online kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Das Spiel befindet sich auf der Hochrhön. Wenn man sich einloggt, weiß man, wo es dann ist, und da muss man dann hinfahren. Und da kann man es dann spielen. Man kann es halt eben nur dann dort vor Ort spielen.

Es wird kriminell in der Rhön

Fürs kommende Jahr hat Knüttel auch schon große Pläne. Ein Spiel wird den Namen "Tatort Rhön“ haben. Mehr wollte Knüttel aber nicht sagen. Und auch bei seinen anderen Zukunftsplänen sagt er nur so viel: "Es ist immer schwierig, im Vorfeld schon etwas auszuplaudern. Ich sage mal, es hat was mit Klettern zu tun. Wir haben etwas an der Hand - so will ich das mal nennen - wo wir gerade in Verhandlungen stehen. Es hat etwas mit einem tollen Kletterpark, wo man richtig klettern kann und abseilen kann, zu tun.“