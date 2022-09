Serie: Brennpunkt Kita - Was brauchen unsere Familien? (2)

Kitas sollen weit mehr leisten als nur Betreuung. Was den Kindern dort mit auf den Weg gegeben werden kann, zeigt zum Beispiel die Kita Brunnenweg in Weiterstadt. Doch auch hier könnte es noch besser gehen, wenn es nur mehr Personal gebe, sagt Leiter Max Immoos.

Finn besucht seit Januar die Kita Brunnenweg in Weiterstadt. Eine neu eröffnete Kita im Industriegebiet. Große Räume, bodentiefe Fenster, helle Farben und ein Flur als Dreh- und Angelpunkt der Kita. Hier hängt die sogenannte Einwahltafel, die Finn mir erklärt: "Wenn hier Punkte frei sind, kann man dahin gehen. Und wenn hier keine Punkte frei sind, geht man woanders hin ...".

Die Einwahltafel ist die Kommunikationszentrale der Kita und steht für das Grundprinzip der Einrichtung. Kinder sollen lernen, sich für etwas zu entscheiden und sich zu organisieren. Deshalb die Punkte, die freie Plätze in den Gruppen anzeigen. Und sie sollen lernen, dass sie Rechte haben. Finn hat das alles verstanden und entscheidet sich für den Bauraum. Denn die Einwahltafel zeigt ihm, noch ist Platz in dieser Gruppe.

Selbstständigkeit, Respekt, Sprachkompetenz

In der Kita Brunnenstraße gibt es keine festen Gruppen, sondern sogenannte Lern-Räume. Und die haben unterschiedliche Schwerpunkte: Die Kinder können toben, lesen, experimentieren, basteln oder eben bauen. Sofern ein Platz in einer anderen Gruppe frei ist, können sie jederzeit die Räume wechseln - und treffen dort immer auf eine feste Ansprechpartnerin. Warum das wichtig ist erzählt mir Erzieherin Kathy Engel: "Sie lernen Selbstständigkeit dadurch, sie lernen aber auch, Respekt dafür zu haben: Okay, da ist jetzt kein Platz mehr, ich muss warten." Auch die Sprachkompetenz werde dadurch gefördert, weil die Kinder miteinander besprechen könnten: 'Hey, wo wollen wir denn jetzt hin? Wer ist wo?'

Die Kinder lernen so auch, miteinander zu sprechen und Frust auszuhalten, erzählt Kathy Engel. Und sie werden individuell gefördert: In jeder Gruppe ist nur für zwölf Kinder Platz. Die Erziehenden haben also viel Zeit, sich mit den Kindern zu beschäftigen: "Kinder zu begleiten, selbstständig zu werden, das ist unser oberstes Ziel. Kindern beizubringen, sie haben Rechte, sie haben ganz viele Rechte."

Fragen, die wichtig sind für ein selbstbestimmtes Leben

Zum Beispiel das Recht auf Bildung, auf Beteiligung oder Chancengleichheit. Kinder lernen dadurch auch viel über sich selbst. Sich etwa zu fragen: Wer bin ich? Was ist meine Meinung? Was sind meine Themen? Fragen, die wichtig sind für ein selbstbestimmtes Leben, sagt Kitaleiter Max Immoos: "Wenn ich das Gefühl habe, dass Kinder hier drei Jahre bei uns etwas gelernt haben - nämlich selbstwirksam zu sein, eine eigene Meinung zu haben, für die sie einstehen können, und das auch willentlich zu tun - dann habe ich das Gefühl, dass sie gut gewappnet sind für die Welt."

Das sei wichtig für alle Kinder, sagt Kitaleiter Max Immoos, unabhängig vom sozialen Hintergrund. Es gebe Familien, in denen Selbstbestimmtheit oder eine eigene Meinung der Kinder keine Rolle spiele. "Und für all diese Kinder, die das in ihrem privaten oder sozialen Umfeld nicht erfahren können, ist es natürlich besonders wichtig, dass sie hier einen Ort haben, wo sie lernen, dass es das überhaupt gibt“.

Luft nach oben

Max Immoos ist davon überzeugt: Kinder brauchen in der Kita viel mehr als nur Betreuung und Beaufsichtigung. Kitas sind wichtig für Bildung und Teilhabe eines Kindes. Doch da sein noch Luft nach oben. Obwohl die Kinderrechte in Hessen in der Verfassung verankert und ein wichtiges Regelwerk für Kitas wie die von Max Immoos sind. Das Recht auf einen Kitaplatz könne er in seiner Kita nicht ermöglichen, denn von aktuell 95 möglichen Plätzen sind nur 46 belegt. Ihm fehlt das Personal.

"Das ist manchmal ein bisschen frustrierend", sagt Immoos, "weil wir denken: 'Okay, hier könnten wir noch ein bisschen was machen, hier können wir da noch ein bisschen besser begleiten'. Also hätten wir da noch ein paar Ressourcen mehr ...".