Verein SoLocal in Kassel und Umgebung

In Kassel gibt es jetzt die Möglichkeit, sich seine Solaranlage selbst zu bauen. Unter Anleitung von Fachleuten und mit der Hilfe von Gleichgesinnten. Der Verein SoLocal macht's möglich. Unser Reporter hat sich angeschaut, wie das funktioniert.

Feierstimmung in Kassel. Holger Lange und seine Mitstreiter haben es geschafft: Die Solaranlage auf dem Haus ist fertig und liefert Strom. Das war alles Teamwork, erzählt der Hausbesitzer. Dabei ist er sich buchstäblich selber aufs Dach gestiegen. "In so großer Höhe auf einem Gerüst zu stehen und dann aufs Dach rüberzugehen - da muss man sich schon erst mal überwinden", erzählt er.

Verein stellt Material, Gerüst und Know-how

Aber er hatte ja viel Hilfe: Die Mitglieder des Vereins SoLocal . SoLocal ist ein gemeinnütziger Verein, der in Kassel und den Nachbargemeinden aktiv ist. Über ihn hat Holger Lange zwei andere Hausbesitzer kennengelernt, die auch Solaranlagen auf ihrem Dach haben wollten. Selbst-Baugemeinschaft heißt das, erzählt Kerstin Lopau von SoLocal: "Diese Truppe zieht quasi von Dach zu Dach und hilft sich gegenseitig. Es ist einfach rundum ein schönes Erlebnis, wenn man sieht, die Gruppe wächst zusammen, die Solaranlagen entstehen auf den Dächern." Am Ende wird das Ganze dann mit einer Solarparty gemeinsam gefeiert.

Der Verein SoLocal stellt das Material, das Gerüst, die Versicherung und das Know-how. Elektrotechnikerin Angelika Gamarra von SoLocal plant die Solaranlagen und zeigt den Leuten von der selbst Baugruppe, wie es geht: "Es kommt natürlich darauf an, wie handwerklich versiert die Menschen sind. Und uns ist schon sehr wichtig, den Menschen, die da mit uns bauen, auch die Zeit zu lassen, dass die sich mit dem Werkzeug vertraut machen können. Wir hetzen kein, sondern jeder hat die Möglichkeit, in diese Aufgabe selber reinzufinden."

Solidarität beim Solaranlagenbau

Und das hat bisher gut geklappt. Die Gemeinschaft bezahlt das Bauprojekt auch gemeinsam. Jeder gibt dabei so viel, wie er oder sie kann. Wenn genug Geld zusammenkommt, kann es losgehen. Hausbesitzer Holger Lange ist von diesem Konzept überzeugt: "Es ist etwas ganz anderes, wenn man sagen kann, ich habe die Anlage selber mit aufgebaut, dann macht es umso mehr Spaß, den Sonnenertrag dann einzufangen."

Solidarität beim Solaranlagenbau - das ist das Konzept. SoLocal plant auch schon die nächste Selbst-Baugruppe in Kassel für alle, die selber mal aufs Dach steigen möchten.