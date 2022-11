Um die Folgen der Energiekrise abzumildern, sollten Reiche mehr zahlen, sagen die einen. Auch "Echt jetzt?"-Host Jens Borchers meint: Das deutsche Steuerrecht sei ungerecht und bevorzuge die, die viel Vermögen haben. Unternehmerin Stella Pazzi hält dagegen: Eine Vermögenssteuer etwa oder eine höhere Erbschaftssteuer gefährde Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung.

Deutschland steckt in der Krise: steigende Energiepreise, Inflation, Angst um die wirtschaftliche Entwicklung. Vor allem ärmere Menschen und Menschen mit niedrigem Einkommen fragen sich, wie sie über die Runden kommen sollen, während andere – zumindest vorläufig – weiterleben können wie bisher. Droht da eine soziale Spaltung?

Ja, warnen die einen und fordern: Die Reichen und Wohlhabenden sollen jetzt mehr abgeben. Zum Beispiel durch die Einführung einer Vermögenssteuer oder eine Verschärfung der Erbschaftssteuer. Andere warnen: Die Leistungsstarken jetzt noch mehr zu belasten, mache alles nur noch schlimmer.

Ungerechtes Steuerrecht?

"Echt jetzt?"- Host Jens Borchers findet, das deutsche Steuerrecht sei ungerecht. Denn es bevorzuge die, die viel Vermögen haben. Und er verweist auf die Initiative „taxmenow“, in der Reiche selbst eine höhere Besteuerung von Millionenvermögen fordern.

Die Unternehmerin Stella Pazzi sieht sich selbst nicht als reich. Ihr Vermögen stecke in ihrem Unternehmen. Schon heute seien Unternehmen wie ihres durch hohe Steuern und Abgaben belastet. Und sie warnt: Wenn jetzt zum Beispiel eine Vermögenssteuer oder eine höhere Erbschaftssteuer kämen, gefährde das Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung.

In "Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten!" treffen die beiden aufeinander.

