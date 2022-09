Seit über zwei Jahren sind wir eigentlich permanent im Krisenmodus. Um abzuschalten, können kleine Auszeiten im Alltag sinnvoll sein. Unsere Reporterin hat Menschen in Hessen gefragt, was ihnen besonders gut hilft.

Rahel Wittiber sitzt ganz ruhig auf der Yogamatte in ihrem Yogastudio in Heppenheim. Die Hände hat sie locker auf die Knie gelegt, die Beine vor sich verschränkt. "Durch die viele Hektik, die wir im Alltag erleben, sind wir ja sehr kurzatmig geworden", sagt sie. "Die Atmung wird gar nicht mehr so wahrgenommen, dass wir dadurch ein ganz hohes Potenzial an Entspannung haben, wenn wir achtsam sind."

Innehalten und Auftanken beim Yoga

Entspannung, Ruhe, Klarheit – aus dem Gedankenstrudel einfach mal ausbrechen. Dabei kann Yoga helfen, sagt Rahel Wittiber. Diese Ruhe erhoffen sich auch immer mehr Menschen. Das merkt die Yogalehrerin daran, wie gut ihre Kurse angenommen werden.

Schon lange mit dabei ist Silvia. "Das hat mich im Grunde auch so ein bisschen über die Corona-Zeit gebracht. Und das ist das, was mir ein positives Gefühl gegeben hat in dieser Zeit", sagt sie. Und auch Andrea berichtet: "Das ist halt immer auch so ein Innehalten und Auftanken – im Hier und Jetzt sein. Auch wenn man sich viele Gedanken macht. Runterfahren, bei sich zu bleiben, Kraft zu schöpfen. Das ist eine besondere Auszeit, die ich mir immer nehme und gönne."

Das kann nicht nur für sich selbst etwas bringen, sondern auch für andere, so Yogalehrerin Ruth Wittiber: "Man bekommt eine Klarheit. Man geht mit sich selber achtsamer um. Auch mit seiner Umwelt. Das ist natürlich die Hoffnung, dass man da auch etwas weitergibt."

"Wandern ist das beste Rezept"

Diese Auszeit kann für jeden anders aussehen. Robert Carrera, der die Wanderwege Wisper-Trails im Taunus ins Leben gerufen hat, schlägt vor: Wandern ist das beste Rezept, um den Kopf freizukriegen. "Man geht raus in die Natur. Man lässt hinter sich, was man sonst alles im Alltag hat und begibt sich einfach in ein neues Umfeld. Das sind ganz andere Geräusche und plötzlich schaltet man ganz von alleine ab."

Besonders geeignet zum Entspannen seien dabei gut ausgeschilderte Wege – mit viel Abwechslung. "Das klingt paradox, Entspannung und Abwechslung", sagt Carrera. "Aber wenn sie einen abwechslungsreichen Weg haben, dann verlieren Sie sich einfach, weil Sie sich in diesen Weg reinverlieren."

Entschleunigung beim Waldbaden

Sich verlieren und wieder zu sich selbst finden in der Natur – das geht auch unter Anleitung. Claudia Aktories bietet bei Heppenheim Kurse zum Waldbaden an: "Weil ich bemerkt hab, dass die Menschen doch diese Ruhe brauchen, die sie im Wald finden. Und das entschleunigt enorm – diese Rückmeldung kriege ich auch immer wieder." Denn beim Wandern habe man meistens ein Ziel und das sei im Alltag auch so. Und: "Beim Wandern hat man meistens Menschen dabei, mit denen man doch wieder die Probleme löst, mit denen man sich im Kopf beschäftigt." Die vierstündigen Kurse seien immer gefragter, erzählt Claudia Aktories.

Zuletzt treffe ich eine junge Mutter: Julia. Ihr Rezept für einen freien Kopf ist: "Ich bin vor allem mit meinem Sohn zusammen. Das ist immer ganz schön, mit einem kleinen Kind. Und Kuchen hilft immer. Gestern haben wir Kuchen mit Sahne gegessen, dann war es auch wieder gut."