In etwas mehr als einem Monat startet die Fußball-WM in Katar. Wegen der Menschenrechtslage in dem Emirat haben Paris und andere französische Städte nun verkündet, dass sie die Spiele nicht öffentlich auf Leinwänden zeigen werden. Das sei folgerichtig, meint unser Kommentator. Was denken Sie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Am 20. November beginnt im Emirat Katar die Fußball-Weltmeisterschaft. Normalerweise sind Fußball-Weltmeisterschaften im Sommer. Damit verbunden sind Volksfeste und Public Viewings. Nun ist es Winter. Daher wäre die Absage der französischen Hauptstadt Paris an alle Public Viewings ja schon aus Temperaturgründen nachzuvollziehen. Aber wenn es nur das wäre! Marseille denkt auch darüber nach, Großleinwände zu verbieten. Der Bürgermeister der Stadt am Mittelmeer prangert die WM als menschliche und ökologische Katastrophe an.

Und da kommen wir der Sache schon näher: kalte Temperaturen in den meisten französischen Städten. Mit Katar ein Land, in dem 2020 laut eines Berichts der Internationalen Arbeitsorganisation der UN 50 Arbeitsemigranten starben und 500 weitere schwer verletzt wurden. Und vielleicht auch ein bisschen die Angst vor den eigenen französischen Fans, die - siehe das letzte Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt in Marseille - gerne auch mal mit Raketen wüst um sich schießen.

Es hätte viel früher gehandelt werden müssen

Keine Public Viewings sind für mich eher das Minimum dessen, was man tun kann. Denn wie bitte schön - außer mit Geld - lässt sich die Vergabe dieser WM an Katar erklären? Der Bremsfallschirm hätte also viel früher aufgemacht werden müssen. Wurde er aber nicht, da es natürlich ums Geld geht.

Das nächste sportliche Großereignis mit Irrsinnscharakter steht ja auch schon: Die Asien-Winterspiele 2029 wurden nach Saudi-Arabien vergeben. Wie sagt der ehemalige Ski-Olympiasieger Markus Wasmeier so treffend dazu: „Es ist wirklich sehr skurril, was da abläuft. Man hat anscheinend nichts gelernt.“ Die Absage an Public Viewings ist also richtig. Nur die großen Fehler wurden viel früher gemacht.

Weitere Informationen Der Kommentar spiegelt die Meinung des Autors und nicht die der Redaktion wider. Ende der weiteren Informationen

Ihre Meinung: Kein Public Viewing als Boykott?

Sollten deutsche Kommunen dem Beispiel folgen? Was denken Sie über die französische Aktion? Sind Sie schon im WM-Fieber und würden gerne die WM zusammen mit anderen Fans an öffentlichen Plätzen schauen oder boykottieren Sie die Veranstaltung vielleicht ganz? Schreiben Sie uns Ihre Meinung! Wir haben am Ende des Artikels eine Kommentarfunktion eingerichtet und freuen uns auf Ihre Meinungen und Argumente.