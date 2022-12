Während der Corona-Pandemie galt es, Menschenansammlungen zu verhindern. Auch ein Feuerwerksverbot gehörte zu den Maßnahmen - was Feuerwerkskritiker freute. Sollten Feuerwerke weiter verboten bleiben oder doch wieder geböllert werden dürfen?

Pro: Alles spricht gegen Feuerwerk

von Lisa Muckelberg

Es gibt so viele gute Gründe für ein Böllerverbot, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll: Feuerwerk verschmutzt die Luft, die wir atmen, und unser Klima: Die Feinstaubbelastung am Neujahrstag geht in die mehreren tausend Mikrogramm pro Kubikmeter – als grenzwertig gilt schon ein Wert von 50. Außerdem macht das Böllern Dreck: Rund 200 Tonnen Silvestermüll entstand vor der Pandemie in den fünf größten Städten Deutschlands in der Silvesternacht. Und jeder, der ein Haustier hat, weiß, wie belastend der Lärm eines Feuerwerks für Tiere ist – und natürlich auch für einige Menschen.

Kritisch wird’s auch, wenn man schaut, wie viele Menschen jedes Jahr in die Notaufnahme müssen, weil sie sich beim Böllern verletzt haben – und gerade in diesem Jahr sind die Krankenhäuser überlastet. Letztes Jahr galt das noch als Argument gegen Feuerwerk, wieso nicht auch dieses Jahr? Ich finde, es wird endlich Zeit für ein Böllerverbot. Stattdessen können sich Städte und Kommunen ja ein anderes Spektakel ausdenken: Warum nicht eine Lichtshow mit Lasern oder Drohnen?

Contra: Keine Gründe mehr für ein Verbot

von Nicholas Buschschlüter

Auch wenn ich mich jetzt bei vielen unbeliebt mache, ein erneutes komplettes Böllerverbot halte ich einfach für überzogen. In den letzten beiden Jahren gab es dafür noch nachvollziehbare Gründe. Das Coronavirus grassierte, große Menschenaufläufe sollten verhindert werden. Das ist jetzt aber anders: Konzertsäle, Fußballstadien und Weihnachtsmärkte sind wieder voll. Ausgerechnet nun das Böllern zu verbieten, wäre deshalb einseitig und unfair gegenüber denen, für die diese Tradition zum Feiern einfach dazugehört. Ganz zu schweigen von den schönen Erinnerungen, die Feuerwerke auch den Kindern bereiten.

Natürlich bin ich mir bewusst darüber, daß Böllern nicht ungefährlich ist und die Krankenhäuser jetzt schon voll sind. Deshalb sollten auch alle, die Raketen steigen lassen, vorsichtig sein und vernünftig bleiben, sprich keine Böller im Vollrausch abfeuern und schon gar nicht in Richtung anderer Menschen. Wenn das aber eingehalten wird, dann - finde ich - spricht wenig gegen private Feuerwerke. Und viel Müll gibt es auch durch Karnevalsumzüge, die stellt aber auch niemand ernsthaft in Frage.

