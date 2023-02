Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch in der Bundeswehr zu Veränderungen geführt. Landes- und Bündnisverteidigung sind wieder zum wichtigsten Auftrag geworden. Hat sich dadurch auch unser Bild von der Bundeswehr verändert? Wir haben bei Soldaten und anderen Menschen in Hessen nachgefragt.

Marco Krelowetz hat sich freiwillig für die Reserve gemeldet. Sein Freundeskreis habe über die Militärkleidung gestaunt, fände seinen Einsatz aber spätestens seit dem Krieg in der Ukraine "absolut positiv: 'Hey, wir verstehen, warum du das jetzt machst.' Das wird also durchaus positiv wahrgenommen", sagt er. Seine Familie sei stolz auf ihn. Reservistin Antje Praefecke geht es darum, "dieses Land, wie ich geschworen habe, tapfer zu verteidigen im Ernstfall."

Gemeinsam unsere Demokratie verteidigen? Bei einer Umfrage treffe ich einen jungen Mann. Ihm fällt es schwer, sich das vorzustellen: "Würde ich jetzt für Deutschland sterben wollen? Das ist eine ganz große Frage. Das Gefühl, fürs eigene Land einstehen zu wollen, wurde in Deutschland allein schon wegen unserer Geschichte ein Stück weit abgebaut."

Bundeswehr in Hessen einsatzbereit?



Was bedeutet die "Zeitenwende" für die Bundeswehr und ihre Angehörigen, was für die Zivilbevölkerung in Hessen? Damit beschäftigt sich der hr am Mittwoch (22.2.) in Radio, TV und Online.

