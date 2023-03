Schwere Krawalle haben das Achtelfinal-Rückspiel von Eintracht Frankfurt in der Champions League in Neapel begleitet. Die Randalierer waren aber keine Fans, meint unser Kommentator: Die Frankfurter Fans unterstützen ihr Team - massiv, lautstark. Aber eben ohne Gewalt.

Die Fans waren sauer, stocksauer. Einen Ausschluss auf diese Art hatte es nie gegeben. Aber keiner der Frankfurter Fans wäre deswegen so sauer, dass er Schaufensterscheiben einschlägt oder Autos in Brand setzt. Das waren andere. Das waren keine Fans von Eintracht Frankfurt. Also schon mal gar nicht die Fans. Wenn 99 Prozent aller Autofahrer auf der Autobahn Richtgeschwindigkeit fahren, aber nur zwei Idioten meinen, sie müssten sich ein Rennen mit 250 Stundenkilometern liefern, dann sind die Autofahrer per se auch keine Raser.

Audiobeitrag Podcast Sportsoziologe Pilz: "Man hätte sehr viel mehr entschärfen können" Podcast Ausschreitungen in Neapel vor der Champions League Partie zwischen Eintracht Frankfurt und SSC Neapel Bild © IMAGO/ZUMA Press Ende des Audiobeitrags

Was Fans, vor allem von Eintracht Frankfurt, zeigen wollen, ist, wie sie eine Mannschaft unterstützen können. Massiv. Lautstark. Gerne mit Gebrüll. Aber ohne Gewalt. Alle sollen staunen über ihre geilste Mannschaft der Welt, die mit den geilsten Fans. So wie im letzten Jahr in Barcelona oder Sevilla. Das, was in Neapel passiert ist , wäre ohnehin passiert. Gewaltbereite Schläger hätten sich wie immer dort, wo aus ihrer Sicht Randale angebracht ist, unter die richtigen Fans gemischt, um so, quasi getarnt, zuzuschlagen.

Hooligans, denen das Spiel reichlich egal ist

Heute ist mitunter zu hören, dass es den Eintracht- Fans peinlich sei, was in Süditalien abgegangen ist. Nichts ist daran peinlich. Schämen kann sich nur jemand, der einer Gruppe angehört, aus der Gewalt passiert. Diese Gewalt kam aber aus keiner Fan- Gruppierung, es waren Hooligans, denen im Übrigen die Spielkunst eines Kolo Muani reichlich egal ist. Hauptsache Masse Mensch, reintauchen, zuschlagen. Und: Ja, ganz sicher waren auch Frankfurter unter den Randalierern in Neapel. Aber dass die da jetzt hingehen und einfach mal so zuschlagen, ist dann wohl zu einfach gedacht.

Ganz sicher ist eine Provokation voraus gegangen, denn die neapolitanischen Chaoten haben schließlich schon sehnsüchtig auf ihre Brüder im Geiste aus Frankfurt gewartet. Und auf die aus Bergamo. Die sollen nämlich eine ganz besondere Schlagverbindung zu Frankfurtern und gegen Neapolitaner haben. Was da unten passiert ist, war das Allerletzte. Und sehr wahrscheinlich waren auch irgendwie geartete Eintracht-Anhänger dabei. Aber es waren nicht die Frankfurter Fans.