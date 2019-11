Weil es zu wenige Lehrer gibt, stehen immer mehr Laien-Pädagogen in den Klassenzimmern und unterrichten. Wie würden Sie als ungelernte Lehrkraft abschneiden? Im Lehrer-Simulator können Sie es ausprobieren!

Als pädagogisch nicht ausgebildete Kraft in einer Klasse stehen und unterrichten: Kann das funktionieren? hr-Redakteurin Petra Boberg wollte es wissen und hat unter ihrem Familiennamen Petra Bollmann elf Wochen an einer Wiesbadener Grundschule unterrichtet: als Quereinsteigerin ohne Lehramtsstudium.

Wie fühlt es sich an, als Laie vor einer Klasse zu stehen? In unserem Spiel können Sie es in drei Situationen ausprobieren, die Petra Boberg selbst erlebt hat.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Nach jeder Situation berichtet hr-Redakteurin Petra Boberg von ihren Erfahrungen im Selbstversuch. Expertin Manuela Kordubel erklärt, welche Lösung die beste wäre.